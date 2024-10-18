Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları kentte faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda Afyonkarahisar’da 3’üncü dönem denetimleri gerçekleştirildi. Denetim ekipleri tarafından bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı, son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü, bayideki stok giriş ve çıkışların sorumlu yönetici nezaretinde ve bitki koruma ürünleri stok takip programı kapsamında yapılıp yapılmadığı hususlarında denetimler yapıldı. Öte yandan denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.