Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri Programı’nın konuğu ülkemizin önde gelen milli ve yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi şirketlerinden BİTES’in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Coşkun oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri Programı’nın konuğu ülkemizin önde gelen milli ve yüksek teknoloji odaklı savunma sanayi şirketlerinden BİTES’in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Coşkun oldu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ETÜ’lü öğrencilerin mezuniyet öncesi staj ve istihdam imkânları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve alanında uzman kişilerin sektöre dair deneyimlerini gençlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Uğur Coşkun, şirketin kuruluş öyküsünü anlatarak; yapay zekâ, sürü zekâsı, robotik sistemler, giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, görüntü ve sinyal işleme gibi teknoloji alanlarındaki yenilikçi projeler ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Programın sonunda şirketin sunmuş olduğu staj ve iş imkanlarından da bahseden Coşkun, gençlerin sektöre dair merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Söyleşinin ardından konuşan Rektör Bülent Çakmak, geleceğin mühendislerinin Uğur Coşkun’un bilgi ve deneyimlerini dinlemesinin kişisel kariyer planlamaları açısından ufuk açıcı olduğunu belirterek, “İnanıyorum ki bugün burada bulunan öğrencilerimiz gelecekte tıpkı Uğur Bey gibi çok önemli işlere imza atarak ülkemizin yerli ve milli teknoloji vizyonuna yeni değerler katacaklardır” diye konuştu.

Etkinlik Rektör Çakmak’ın Uğur Coşkun’a plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.