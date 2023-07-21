Sıfır otomobil alamayan vatandaşın eskiye rağbet etmesi, sanayi esnafının işine yaradı.

Bayilerde sıfır otomobil bulamayan vatandaşlar, ikinci el araçlara yönelmek zorunda kaldı. Eski araç alan vatandaş da sık sık sanayinin yolunu tuttu. Vatandaşlar en çok rutin bakım, onarım, tamirat ve yenileme gibi işler için ustaların kapılarını çaldı.

“İnsanlar araçlarına değer verince sanayide işler yüzde 50 oranında artı”

Geçen yıllara göre bakım ve tamir işlerinin yüzde 50 oranında arttığına değinen otomobil tamir ustası Sezgin Tokur, “İnsanlar şu anda yeni araç almakta zorluk çekiyorlar. Bu nedenle de kendi ellerindeki araçlara daha çok değer vermeye başladılar. Bundan dolayı da işlerimizde yüzde 50 daha fazla artış oldu. Herkes kendi arabasını eskisinden daha çok önemsemeye başladı. Alt takım, klima bakımı, yağ değişimi, fren, disk ve balata değişimi işleri oldukça yoğun. Geçen yıla oranla malzeme fiyatları oldukça arttı ama işçilik fiyatı aynı kaldı. İnsanlarda işçiliğe verilen para boşa veriliyormuş gibi geliyor ama öyle değil. Önceden 500 TL’ye bakım yaptırmayanlar şimdi ise 2 bin TL’yi rahatça verebiliyorlar. Bu da arabalara gösterilen değeri gösteriyor” dedi.

“En çok yürüyen aksam arızaları, yağ bakımları, baskı – balata değişimleri yapıyoruz”

Sanayiye gelen vatandaşların en çok temel bakım ve onarımları yaptırdığına dikkat çeken tamir ustası Nihat Aydemir, “Şu sıralarda eski araçlara daha çok değer verilmeye başlandı. Sıfır ve 2. el araçlar pahalı olduğundan eski araçlara rağbet arttı. Araba piyasası nedeniyle eldeki malın değeri arttı. Araba alım-satım işleri yavaşladı. O nedenle herkes kendi arabasına daha çok bakım yaptırmaya başladı. Bu günlerde en çok yaptığımız işler; yürüyen aksam arızaları, yağ bakımları, baskı-balata değişimlerini oldukça fazla yapıyoruz. Tamircilerdeki yoğunluk geçen yıllara göre bu yıl daha fazla. Özellikle yaz bakımı ve uzun yol öncesi bakımlar da sıklıkla yaptırıldığından bir yoğunluk oluşuyor” diye konuştu.

“Elimizdekine sahip çıkıyoruz”

Tamir ve bakım masrafları artsa da yeni araba alamadıkları için kendi mallarına özen gösterdiklerini ifade eden Orhan Çelebi, “Elimizdekine sahip çıkıyoruz. Arızalar büyük de olsa arabamızı yaptırıyoruz. Sıfır araba ya da 2. el arabalara fiyatlarından dolayı yaklaşılmıyor. Arabamın eksikliklerini tamamlatıp, bakımını yaptırmak için sanayiye geldim. Yedek parça ve her şey çok pahalı. Şu anda 2009 model aracımı satsam daha düşük model bir araba alabilirim. Geçen yıl 1500 TL’ye yaptırdığım bakımı şimdi 3 bin TL’ye yaptırıyorum. Yedek parça fiyatları da yüzde 100 artmış ama tamir ve bakım yaptırmaktan başka çaremiz yok” şeklinde konuştu.

Samsun’daki sanayi sitelerinde kaportacılar hariç tüm tamir ve usta dükkanlarında tamir ve bakım için bekleyen araçların çokluğu da dikkat çekti.