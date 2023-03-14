Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ’Bismil Köylerinde Futbol Şöleni’ projesi ile 10 köyde futbol müsabakası düzenlenecek.

Bismil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen ve Bismil Belediyesi ile Ova Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklığında başlatılan Bismil Köylerinde Futbol Şöleni projesine Harmanlı Üçtepe, Tepe, Kavuşak, Bademli, Yağmur, Güngeçti, Yukarısalat, Bayındır ve Işıklar Mahallesi’nin katılımlarıyla başladı.

Düzenlenen şölene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Kaya, Ova Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü yönetici, antrenörleri, sporcular ve velileri katıldı. Projenin ilk ayağının yapıldığı Harmanlı Köyünde Ova Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübünün U11-U12 yaş kategorisi sporcuları ile Harmanlı köyü çocukları arasında çekişmeli ve heyecanlı bir müsabaka yapıldı.

Proje kapsamında kendilerine destekte bulunan herkese teşekkürlerini sunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Kaya, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, belediye, Ova Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü ortaklığında düzenlediğimiz ‘Bismil Köylerinde Futbol Şöleni Projesi’nin ilk ayağını Harmanlı mahallemizde yaptık. Etkinlik oldukça geniş kapsamlı ve yoğun katılımla gerçekleşti. Projenin amacı depremden etkilenen çocuklara bir nebzede olsa stres atması ve köylerde bulunan çocuklar arasında yetenekli çocukları keşfetmek. Harmanlı mahallemizin yanı sıra önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde de devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.