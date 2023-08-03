Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yapımı tamamlanan ve kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan giyim fabrikaları, ilçeyi kalkındıracak.

Bismil ilçesinde istihdamı kolaylaştırmak, daha fazla gence iş imkânı sağlamak, tekstil ve hazır giyim yatırımlarını geliştirerek üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan 5 fabrikanın yapımı tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen, Çalışan ve Üreten Gençler Projesi çerçevesinde, 2022 yılı mart ayı içerisinde temeli atılarak yapımı tamamlanan ve kısa sürede sanayicilere teslim edilmesi planlanan, 5 ayrı hazır giyim fabrikası hakkında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Vali Su, kısa süre içerisinde faaliyete geçecek 5 fabrika binası, bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, Diyarbakır’a ve vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Terör ve şiddet olaylarıyla gündeme gelen Diyarbakır’da, artık huzur ve güven ortamının tesis edildiğini ifade eden Vali Su, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği cazibe bir şehir haline gelen Diyarbakır’da, genç nüfusa istihdam oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.