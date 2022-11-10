Diyarbakır’ın Bismil ilçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Yuvalar Dağılmasın" projesi ile boşanmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır’ın Bismil ilçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Yuvalar Dağılmasın" projesi ile boşanmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bismil İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB), aile içi iletişimde sağlıklı çözüm bulmak ve boşanmaların önüne geçmek için "Yuvalar Dağılmasın" adlı projeyi hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Bismil Kadın Lokali’nde başlatılan aile seminerlerinin ilki olan "Ailede Hak ve Sorumluluklar" konulu eğitimi gerçekleştirdi.

İlçe merkezinden çok sayıda kadının katıldığı seminerde konuşan İlçe Vaizi Meryem Adıyaman, sorumluluğun ilk adresinin aile fertleri olduğunu belirtti. Ailenin temellerinin bu yükümlülüğe dayandığını ve ailenin korunması için de dinin sağlam tedbirler getirdiğini söyleyen Vaiz Adıyaman, "Aile içindeki meseleler kimsenin şahsi istek ve arzularına bırakılmamıştır" dedi.

Katılımcıların dikkatle dinlediği ve seminerlerin devamının gelmesinin talep edildiği program soru ve cevaplar ile sona erdi.