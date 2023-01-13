Yapılan üst araması sonrasında ekiplerce gözaltına alınan C.B.(38), hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde durdurulan bir şahsın üstünden yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen narkotik madde ele geçirildi.

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