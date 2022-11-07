Gözaltına alınan M.İ. (21), M.A. (20) ve A.D. (20) isimli şüphelilerin yaklaşık 200 gram ağırlığındaki narkotik maddeyi Batman’a götürmeye çalıştıkları öğrenildi. Haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan 3 şüpheli, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları neticesinde durdurulan araçta bulunan şahısların üstünden yaklaşık 200 gram narkotik madde ele geçirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.