Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bismil’in Seyrantepe Mahallesi’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan kontrollerde durdurulan otomobilde yaklaşık 10 gram ağırlığında narkotik madde ve 1 adet hassas terazi ile yakalanan S.Z. (26), Göksu Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda ise daha önceden adres tespiti yapılan T.A.(42) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 kilogram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 18 adet kartus ile suç geliri olarak değerlendirilen 9 bin TL para ele geçirildi.

S.Z. ve T.A. isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

Bismil Adalet Sarayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.Z. ve T.A. cezaevine gönderildi.