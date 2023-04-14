Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Bismil-Batman karayolu Yuvacık köyü mevkiinde meydana geldi. M.C.D. yönetimdeki 72 AAB 840 plakalı araç Diyarbakır istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları Bismil Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavinin ardından teburcu edildi.
500 milyon liraya mal olan Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.