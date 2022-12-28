Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 13 şahıs yakalanırken, yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 1adet ruhsatsız av tüfeği, 20 gram ağırlığında narkotik madde ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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