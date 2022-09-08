Futbol kursuları için işbirliği protokolü imzalandı

Futbol kursuları için işbirliği protokolü imzalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 250 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve 8,06 gram toz esrar ele geçirildi.

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