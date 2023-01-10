Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 19 şahıs yakalanırken, yapılan kontrollerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet ve yaklaşık 20 gram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen “Huzur Asayiş uygulamaları” çerçevesinde hakkında işlem yapılan 30 kişiden 8’i tutuklandı.

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