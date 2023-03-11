Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından iki hafta boyunca sürdürülen huzur asayiş uygulamaları çerçevesinde 63 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 16 kişi tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve aralarında 12 yıl, 6 ay, 5 gün, 6 yıl, 3 ay, 4 yıl, 2 ay ve 1 yıl, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da bulunduğu toplamda 46 şahıs yakalandı. Yapılan kontrollerde Bismil’de mala karşı işlenen suçlarla ilişkili olduğu belirlenen 23 hırsızlık şüphelisi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 42 gram ağırlığında narkotik madde, 359 adet gümrük kaçağı sigara ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.