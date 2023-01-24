Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hakkında işlem yapılan 36 şüpheliden 12’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hakkında işlem yapılan 36 şüpheliden 12’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 23 şahıs yakalanırken, yapılan kontrollerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet ve yaklaşık 400 gram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. 36 şüpheliden 12’si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
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