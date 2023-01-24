Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan 23 şahıs yakalanırken, yapılan kontrollerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet ve yaklaşık 400 gram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hakkında işlem yapılan 36 şüpheliden 12’si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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