Diyarbakır’ın Bismil İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde “Hamo Ağa” olarak bilinen Mehmet Arslan, oda seçimini çiftçilerin verdiği destek ile tekrar kazanarak güven tazeledi.

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde “Hamo Ağa” olarak bilinen Mehmet Arslan, oda seçimini çiftçilerin verdiği destek ile tekrar kazanarak güven tazeledi.

Dün, Bismil’de Ziraat Odası seçimi yapıldı. Seçime tek liste halinde gidildi. Bismil Ziraat Odası delegeleri, meclis ve yönetim kurulu seçimi için önceki gün sandık başına gitti. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, 119 üyeden 90’ının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçime yoğun ilgi gösterilirken, oy kullanamayan diğer üyelerin ise kentte etkili olan kar yağışından dolayı oy kullanmadıkları öğrenildi.

Seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Arslan, “Bugün beni yeniden bu göreve layık gören değerli çiftçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiftçi kardeşlerimizin işleriyle hep ilgilendik yine ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu seçim hayırlara vesile olsun” dedi.

Çiftçilerden Yılmaz Özgün ise, “Hamo Ağa’nın sonuna kadar destekçisiyiz. Biz çiftçilerin hep yanında olduğu için bizler de kendisine teşekkür ederiz. Her zaman Hamo Ağa ve ailenin yanındayız” diye konuştu.

4 dönem Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanlığı yapan Arslan 5’inci kez seçilmiş oldu. Bölgedeki çiftçilerin gelişmesi ve sorunlarıyla yakından ilgilenen Arslan, oldukça sevilen bir sima. Çiftçilerle yakından ilgilendiği için ise ayrıca karşısına aday çıkmadı. Seçim sonrası Bismil ilçesinin iş adamları ve çiftçileri Mehmet Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak tebrik etti.

Önceki dönemlerde Bismil Ziraat Odası’na kendi imkanlarıyla iki katlı bir bina yaptıran, bir katı oda işleri için diğer katı oda yönetimi ve altını mescit olarak düzenleten Mehmet Arslan, geçtiğimiz 3’üncü dönem seçildiği süre içerisinde odanın hizmetine sunulmak üzere bir adet de cenaze aracı aldı ve Bismil Ziraat Odası’na hediye etti.

Bismil Ziraat Odası’nda, Bismil merkez ve kırsal mahallelerde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı (ÇKS) olan yaklaşık 4 bin 500 çiftçi bulunurken, ekilebilen yaklaşık bir milyon 300 bin dönüm arazi bulunmaktadır. Ayrıca 122 mahalle ve 84 adet mezrası bulunan ilçenin tamamına oda olarak hizmet verildiği bildirildi.