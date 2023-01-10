Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesine bağlı Şentepe, Esentepe, Seyrantepe, Tekel ve Ulutürk Mahallelerini kapsayan Şentepe bağlısında bulunan içme suyu deposunda bakım onarım çalışması yaparak, bölgeye ulaşan içme suyunun daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz olmasını sağladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesine bağlı Şentepe, Esentepe, Seyrantepe, Tekel ve Ulutürk Mahallelerini kapsayan Şentepe bağlısında bulunan içme suyu deposunda bakım onarım çalışması yaparak, bölgeye ulaşan içme suyunun daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz olmasını sağladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak adına depo bakım onarımlarını sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bismil ilçesine bağlı Merkez Mahallesinin Şentepe bağlısında yer alan içme suyu deposu daha sağlıklı bir yapıya kavuştu.

Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi ve teknik ekipten oluşan bir heyet çalışmaları yerinde inceledi. İletilen her soruna anında çözüm sunmaya çalıştıklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışma başlatıldığını ifade etti. Tutşi, “Yıllar içerisinde betonlar arasındaki derzlerin su sızdırdığı tespit edilmiş ve çalışma çerçevesinde deponun içi fayans ile döşenip manevra odası yenilenen tesisin izolasyon işleri de yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla depo kayıplarının önüne geçilerek daha sağlıklı bir içme suyu deposu bölgeye kazandırılmış oldu” dedi.