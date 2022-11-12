Hastaneye kaldırılan Hasan İsmail, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç ardından bisikletiyle seyir halinde olan Hasan İsmail’e çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsüne yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Gazi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol A. idaresindeki 16 AFF 568 plakalı araç kontrolden çıkınca park halindeki 81 ABU 845 ve K1817BA araca çarptı.

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