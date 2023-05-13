Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi yine bu yıl da dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını buluşturmaya hazırlanıyor. 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapılacak yarışlar, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start alacak. 17 Mayıs’ta başlayacak yarışlar için çağrı yapan Başkan Yüce, “Dünya Bisiklet Şehri olarak bu yıl da yine en prestijli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapacağı uluslararası bisiklet yarışları için geri sayımı başlattı. Toplamda 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapılacak yarışlara, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından profesyonel bisiklet sporcuları katılım sağlayacak. 17 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlar, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Binlerce sporseverin yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarının ağırlanacağı yarışlar boyunca, çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyunları düzenlenecek.

İlk yarış Tour Of Sakarya ile start alacak

Tüm hazırlıkların hummalı bir şekilde tamamlandığı yarışlarla ilgili yarış takvimi de netleşti. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışların tamamı, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek. İlk olarak Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile start alacak yarışlar, 17-20 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00’da başlayacak ve 4 etapta gerçekleştirilecek. Bir diğer yarış olan MTB CUP yarışları ise 17 Mayıs’ta saat 16.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek. 19 Mayıs’ta start alacak MTB NIGHT CUP yarışları da saat 20.30 ile 22.30 arasında yapılacak.

Dünya ve Avrupa Kupası heyecanı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde

Yaklaşık 20 gün boyunca sürecek yarışlar, 21 Mayıs saat 14.00 ile 18.00 arasında UCI MTB Eliminator Dünya Kupası yarışları ile devam edecek. Ardından 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek UCI BMX Supercross Dünya Kupası yarışları da, saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Son olarak UEC BMX Avrupa Kupası’na sahne olacak yarışlar, 10-11 Haziran’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

“Tüm sporseverleri bu heyecana davet ediyorum”

Yarışlarla ilgili konuşan Başkan Yüce, geri sayıma başladıklarını söyleyerek, “Dünya Bisiklet Şehri olarak bu yıl da yine şehrimizde pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Bisiklet sporunun kalbinin atacağı yarışları, dünyanın en donanımlı ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçek Bisiklet Vadimizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu ağırlayacağımız Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’mızda, 17 Mayıs- 11 Haziran tarihleri arasında Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.