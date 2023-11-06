Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde ilk kez düzenlenen 1. Akdeniz Bisiklet Turu, bisikletseverler büyük ilgi gördü.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar öncülüğünde, Mersin Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 1. Akdeniz Bisiklet Turuna, ilçede yaşayan yüzlerce bisikletsever katıldı. Bisiklet sporuna teşvik etmek, yaymak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı amaçlayan organizasyona katılan yüzlerce bisikletli, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için pedal çevirdi. Tur boyunca bir yandan pedal çeviren, bir yandan da sosyalleşmenin mutluluğunu yaşayan katılımcılar, aynı zamanda küresel ısınma ve iklim değişikliğine de dikkat çekti. Organizasyonun sonunda katılımcıların tamamına katılım belgesi ve madalya verildi.

Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, Akdeniz’de bir ilki başardıklarını belirterek, "Çok farklı derneklerden katılım oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Gençlerimiz çok fazla istekliydi. Bisiklet sporunun öne çıkması ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için pedal çevirdiler. Katılımcıların hepsine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.