Düzce Bisikletçiler Kulübü Üyeleri bisiklet yolu üzerine araç park eden sürücüleri düdükle uyardı. Düdük sesini duyun sürücüler bisiklet yolu üzerinden kaldırdı.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, bisiklet yollarına araç park eden sürücülere tepki gösterdi. Bisiklet yoluna park eden araçların arkasında durarak aralıksız düdük çalan kulüp üyeleri amaçlarının saygı ve hoşgörüyü arttırmak olduğunu belirttiler.

Düzce’nin bisiklet kullanımının en yüksek olduğu iller arasında yer aldığını kaydeden kulüp üyeleri “Bizi çok daha etkin ve kalabalık şekilde görmeye devam edecekler” dediler.