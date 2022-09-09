Muğla’nın Menteşe ilçesinde Mabolla’dan Kyon’a zirveler bisiklet turu başladı. 3 gün sürecek olan bisiklet turunda toplam 157 km yol kat edilecek.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Mabolla’dan Kyon’a zirveler bisiklet turu başladı. 3 gün sürecek olan bisiklet turunda toplam 157 km yol kat edilecek.

Muğla’nın kırsal kesimlerine yolculuk yapacak olan bisikletliler Konakaltı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı ile start verdiler. Bisiklet ekibi verilen start ile 1. gün etabında Düzen Yaylası, Yılanlı Yörük obaları, ŞenYayla yol ayrımı ve Esençay Mahallesi’ne gidecek. Toplam 52 km yol yapacak olan bisikletliler Esençay Mahallesi’nde konaklama yapacak. 2. gün etabında 38 km yol yapacak olan bisikletliler Göktepe Mahallesi üzerinden Sungur, Çavdar ve Menteşe Yerküpeye hareket edecek. 3. Gün ve son etap toplam 67 km yol kat edecek olan bisiklet grubu Kavaklıdere, Salkım, Yatağan, Bozüyük, Bahçeyaka ve Menteşede son bulacak.

Konakaltı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşma yapan Muğla Bisiklet Derneği yöneticisi Muzaffer Atlı şunları dile getirdi: "Bizler bu etkinliğe ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Bu etkinliğin gerçek sahibi İzmir’den, Ankara’dan, Eskişehir’den Muğla’nın çeşitli ilçelerinden ve Muğla’dan katılan değerli bisikletçilerimiz. Bu arada Balıkesir’i unuttum sanmayın. Balıkesir’den misafirimiz olan Sabri bey kendisi Balıkesir’den buraya kadar bisiklet ile geldi. Bildiğiniz gibi Muğla’mızın her bir yanı ayrı bir güzel çeşitli festivallerde gerekli Osman başkanım ile Bahattin başkanım ile görüşmelerimizde hep deniz kıyılarına gidiyorsunuz. Biraz şu dağ köylerimizi tanıtalım diye bize bilgi verdiler bizde dernek olarak çok sürmek istediğimiz bu yollar ile ilgili çalışmalarımızı yaptık”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise konuşmasında “Muğla’mız özellikle Menteşemiz çok güzel Büyükşehir belediyemizin yaptığı bisiklet yolları ile Muğla’mız adeta bisiklet kenti haline geldi. Menteşemizin 48 tane kırsal mahallesi bulunmakta güneye indiğimiz zaman örene Denizli yolunda ise Gazellere ve Yılanlı istikametinde ise Aydın Bozdoğan’a kadar uzanan kırsal mahallelerimiz mevcut. Sizler bugün benim kendi memleketim olan Esençaya gideceksiniz. Yılanlı Dağı’nın eteklerinden geçeceksiniz. Bol manzaralı çok güzel yerlerden geçeceksiniz. Biraz yorulacaksınız ama bu kırsal mahaller bizler için çok değerli" dedi.