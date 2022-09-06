Antalya’da bisikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aracın ön camına kafasını çarparak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşlı adamdan geriye topladığı yüzlerce atık içecek kutusu ve kafasını çarptığı aracın kırılan ön camına sıkışmış şapkası kalmıştı.

Antalya’da bisikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aracın ön camına kafasını çarparak ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşlı adamdan geriye topladığı yüzlerce atık içecek kutusu ve kafasını çarptığı aracın kırılan ön camına sıkışmış şapkası kalmıştı.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orta refüjdeki yaya aralığından geçerek caddeye çıkan İbrahim Gezer’in (66) kullandığı bisikletle, Emrah A. (28) yönetimindeki FİAT marka 07 GBK 20 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adamın kafasını aracın ön camına çarparak yere düştü, bisiklet ve sepetindeki yüzlerce atık içecek kutu da yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer’e ilk müdahalede bulunup ambulansa hastaneye sevkini gerçekleştirdi. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastanede hayatını kaybetti

Özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Şapkası aracın kırılmış camında kaldı

Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

İki sürücüde de ihlal tespit edildi

Öte yandan kazada, araç sürücüsü Emrah A.’nın ‘Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak’ maddesini, bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer’in de, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ maddesini ihlal ettiği kaza yeri incelemesinde belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.