Eskişehir’de bir otomobilin çarptığı bisiklet üzerindeki kurye hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda seyreden bisikletli kuryeye otomobil çarptı. Dün saat 23.40 sularında meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, aynı firmada çalışan diğer kuryeler kaza geçiren arkadaşlarına yardım etmeye geldi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gece saatlerinde yaşanan kaza, birkaç hafta önce akşam saatlerine doğru aynı yerde meydana gelen benzer bir kazayı akıllara getirdi. Mahalle halkı, bölgedeki kazaların kaldırımın çok geniş olması sebebiyle trafiğin sürekli sıkışması sonucunda meydana geldiğini düşünüyor. Atatürk Bulvarı üzerinde oturan vatandaşlar ise can güvenliği için caddedeki trafikle ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor.