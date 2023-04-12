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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 16 SZG 04 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan Gadır E.(35) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

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