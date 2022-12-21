İspanya’dan yola çıkarak 10. rotası olan Türkiye’ye ulaşan bisikletli gezgin Sara Qiu, Mersin seyahatinde Başkan Seçer’i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette; Başkan Seçer, Qiu’nun Mersin izlenimlerini dinledi. Qiu, “Gerçekten şehrin sahili ve özellikle yapılan bisiklet yolları çok güzeldi. Burada şehrin arabalar için değil, insanlar için yapıldığını gördüm” dedi.

İspanya'nın Zaragoza şehrinden bu yılın Nisan ayında yola çıkan ve bisikletiyle ülke ülke gezen Sara Qiu’nun bir durağı da Mersin oldu. Gezgin Oiu, Mersin seyahatinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de ziyaret etti. Makamda gerçekleştirilen ziyarette; Başkan Seçer ve gezgin Qiu arasında keyifli bir sohbet gerçekleşti. Qiu, Başkan Seçer’e Mersin izlenimlerini anlattı. Ziyarette ayrıca; Mersin’de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için öncülük eden ve birçok kurumda çalışmalar yürüten bisiklet aktivisti Ebru Petek Budur da yer aldı.

2,5 aydır Türkiye'de olan bisikletli gezgin Sara Qiu, kendi projesi olan ‘Journey From The Road’ kapsamında belirlediği rotaları pedallıyor. 10. rotası olan Türkiye’de; İstanbul ve İzmir'in ardından Mersin'e gelen Qiu, buradan da Adana, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’ya gitmeyi planlıyor. Qiu, turuna daha sonra Kuzey'den devam edecek.

Başkan Seçer, Qiu’nun seyahat hakkındaki izlenimlerini dinlerken Türkiye’de nereleri gezdiğini sordu. Qiu de, “İpsala’dan girdim ardından İstanbul’a vardım. Daha sonra feribota binerek Mudanya’ya geçtim ve sonra da Batı’ya doğru devam ettim. Mersin’e kadar bütün Güney’den devam ettim. Bir sonraki şehrimiz Adana. Sonrasında da Gaziantep ve Şanlıurfa olacak” dedi.

Başkan Seçer’in Mersin’i nasıl bulduğu yönündeki sorusu üzerine de değerlendirmelerde bulunan Qiu, şehirde bisiklet sürme şansı bulduğunu belirterek, “Gerçekten şehrin sahili ve özellikle yapılan bisiklet yolları çok güzeldi. Burada şehrin arabalar için değil, insanlar için yapıldığını gördüm” dedi. Başkan Seçer, Qiu’ya gittiği yerlerde Mersin’i anlatması yönünde temennide bulunup kentte bol bol fotoğraf çekmesini önerdi. Seçer, bunun hem kendisine hatıra hem de Mersin’in tanıtımına katkı olacağını ifade etti.

Qiu’nun Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini dinleyen Başkan Seçer, “Eminim ki, tekrar Türkiye’ye gelmek isteyecektir” dedi. Qiu de, “Türk insanları gerçekten bana karşı çok misafirperverdi. Kalacak yeri şu şekilde sağlıyorum; genelde köylerde insanlardan yatacak yer rica ediyorum ve yüzde 99 da olumlu cevap alıyorum. Bu yüzden de Türk insanlarına karşı olan yaklaşımım ve düşüncelerim gerçekten çok olumlu” dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Seçer, Qiu’ya teşekkür ederek keyifli seyahatler diledi.

Mersin’de bisiklet ve koşu yolları ile insanların faaliyet yapabileceği diğer alanları çok beğendiğini aktaran Qiu, şehri çok beğendiğini de dile getirerek, Başkan Seçer’e yapmış olduğu ziyareti de değerlendirdi. Sara Qiu, “Kendisine, Türkiye ve Türk insanları konusunda sahip olduğum izlenim hakkında biraz bilgi verdim. En önemlisi bu ülkede ve Mersin’de bana karşı gösterilen misafirperverlik oldu. Bu şans için herkese çok teşekkür ederim. Türkiye’ye tekrar gelmeyi istiyorum. Burada hem daha önce gezmediğim yerleri ziyaret edip hem de Mersin’de edindiğim dostlarımı tekrar görmeyi isterim” diye konuştu.