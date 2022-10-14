Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı. Kütahya Osmangazi Mahallesi’nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştı. Kazada, ismi belirtilmeyen bisikletli çocuğun yaralandığı öğrenildi. Kütahya’daki kaza saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.

Kütahya’da bisikletli bir çocuğun ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye kaydedildi.

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