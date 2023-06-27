Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan İbrahim Kınıcı, bisikletiyle giderken aniden yola düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesi’nde yaşayan ve Çaycuma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 40 yaşındaki İbrahim Kınıcı, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde evinden çıkarak işi giden Kınıcı, Gemiciler Ortaokulu güzergahından bisikletiyle geçtiği esnada aniden yere düştü. O esnada düştüğünü gören komşuları yardıma koştu. Yerde hareketsiz şekilde yatan komşuları için 112 Acil Servisi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kınıcı’yı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 45 dakika boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Kınıcı kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası, belediye personeli İbrahim Kınıcı’nın kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderildi.