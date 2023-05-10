Arjantinli gezgin Ezequiel Gignone, 2022 yılında bisikletle çıktığı dünya turunda yolda tanıştıkları arkadaşlarıyla Alaplı ilçesine geldi. Bisikletiyle toplam 15 bin kilometre yol Ezequiel Gignone bugüne kadar 20 ülkeyi gezdiğini söyledi. Gignone hedefinin ise Tayvan olduğunu söyledi.

Gezgin Ezequiel Gignone , 2022 yılında bisikletle dünyayı dolaşmaya karar verdi. Aynı yıl Arjantin başkenti Buenos Aires, şehrinden bisikletle yola çıkan Ezequiel Gignone uçakla İngiltere’ye gitti. Gignone, bisikletle dünya turuna başladı. Avusturya’ya geldikleri sırada, Hollanda’dan dünya turuna çıkan Mitchel Van, İrlanda’dan yola çıkan Killan Con, Almanya Munih şehrinden başlayan Kai Uwe ile yolları kesişince beraber dünya turuna karar verdiler.

İki hafta önce Edirne üzerinden Türkiye’ye giriş yapan 4 gezgin arkadaş, İstanbul, Yalova, Sakarya, Düzce’yi geçtiler, son olarak Alaplı ilçesine ulaştılar. Şu ana kadar bisikletiyle toplam binlerce kilometre yol kat ettiğini anlatan Alman vatandaşı Kai Uwe, günde 50 ile 80 kilometre yol aldıklarını söyledi. hedefleri ise Hindistan ve Kazakistan olduğunu söylediler.

"Türkler çok misafir seven insanlar"

Dünya Turuna ilk defa çıktığını söyleyen ve Gezgin arkadaşlarıyla iyi bir ekip olduklarını söyleyen Alman vatandaşı Kai Uwe , "Türkiye gezdiğim en güvenli ülkelerden biri. Türkleri tarif edecek kelimem yok. Beynimde, ruhumda Türkiye ve Türkler hakkında çok olumlu düşünceler biriktirdim. Mükemmel ve konuksever insanların yaşadığı, doğa, tarih cenneti bir ülke. herkes bizleri yiyecek çay ikram ediyor " diye konuştu.

Alaplı’da misafirleri ağırlayan Fedai Kaçar ise "Gelen misafirlerimizi Türk misafirliği adetlerimize göre çayımızla, böreğimizle ikram ederek ağırlıyoruz. Kendileri dünya turuna çıkmışlar. Yurt dışında 2 hafta önce birleşmişler. birazdan sonra kendilerini yolcu edeceğiz" diye konuştu.