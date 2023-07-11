Kars’ta bisikletiyle araca çarpan çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bedesten bölgesinde meydana geldi. Kars Kalesi yokuşundan bisikletiyle aşağıya inen çocuk, bu sırada park yapmaya çalışan araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun bisikletiyle kalenin yokuşundan hızla gelerek araca çarpması ve yere düşmesi yer alıyor.