Bisikletiyle Eskişehir’in ara sokaklarında seyyar satıcılık yapan Metin Yaşar, “Benim bu bisikletle şu saatten sonra zengin olacak halim yok, yoğun bakımda mücadele veren 2 haftalık oğlumun rızkı için uğraşıyorum” dedi.

Bisikletiyle Eskişehir’in ara sokaklarında seyyar satıcılık yapan Metin Yaşar, “Benim bu bisikletle şu saatten sonra zengin olacak halim yok, yoğun bakımda mücadele veren 2 haftalık oğlumun rızkı için uğraşıyorum” dedi.

Eskişehir sokak ve caddelerinde bisikletiyle seyyar satıcılık yaparak geçimini idame ettiren Sakaryalı Metin Yaşar, görenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bisikletinin selesinde satışa sunduğu ürünlerle insanları tezgâhının etrafında toplamayı başaran Yaşar, bu yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Eşinin Eskişehirli olmasından dolayı yaklaşık 2 yıl önce buraya yerleştiğini belirten Yaşar, “Kentin her köşesinde bisikletimle çocuklarımın nasibini kazanıyorum” şeklinde konuştu.

“2 haftalık oğlum şu anda yoğun bakımda mücadele veriyor”

Seyyar satıcılığın çevresel faktörlerden dolayı kendisini zaman zaman zorlayabildiğini aktaran 52 yaşındaki Yaşar, konu ile alakalı olarak sözlerine şöyle sürdürdü:

“Kötü hava koşullarında hem kendimi hem de tezgâhımı korumak zorundayım. Evimden dışarı çıkarken aklıma gelen ilk durum bu oluyor. Fakat 2 hafta önce dünyaya prematüre yani erkenden gelen oğlum şu an yoğun bakımda hayata tutunmak için mücadele veriyor. Açıkçası başta onun olmak üzere ailemin rızkı için uğraşıyorum. Benim bu bisikletle şu saatten sonra zengin olacak halim yok.”