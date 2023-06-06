Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün bisikletiyle evine giderken kalp krizi geçiren Cavit Demirsoy, bugün evinin önünde okunan dualar sonrası defnedildi.

Olay, dün Nihat Kantarcı Caddesi’nde meydana geldi. Evine bisikletiyle gitmeye çalışan Cavit Demirsoy (61) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Demirsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bugün Ayvazlar köyü Pirahmetler Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınarak merkez caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.