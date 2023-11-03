Kayseri’nin Talas ilçesinde bir binanı önünden bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Şahsın bisikleti çalarken sergilediği rahat tavırları da dikkat çekti.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda şüpheli şahıs binanın önündeki bisikleti çalarak uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledikten sonra şüphelinin C.D. (37) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları da dikkat çekti.