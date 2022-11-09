Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı bisiklet sürücüsü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Serhat Demirtaş (24) yönetimindeki 16 MDT 39 plakalı cip, tarlalık alandan yola bisikletiyle çıkan Fevzi Başol’a (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip ise yol kenarında faaliyet gösteren peyzaj işletmesine girerek ağaç fidanlarının üzerinde askıda kaldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki peyzaj işletmesine girerek, ağaç fidanlarının üzerinde askıda kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.