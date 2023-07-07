Türkiye’de bisiklet turizmin öncüsü olan "Boostcamp" bisiklet tatilcilerinin yeni destinasyonu Batı Karadeniz bölgesi oldu. Bisikletçiler, bu çerçevede Kastamonu’ya gelerek bisikletleriyle turizm yerlerini gezdi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın ortak yürüttüğü proje çerçevesinde Türkiye’de bisiklet turizmin öncüsü olan Boostcamp bisiklet tatilcileri, Kastamonu’yu gezdi. Bu çerçevede, Karabük’ün Safranbolu ilçesinden başlayıp, Kastamonu’nun Pınarbaşı ve Cide ilçeleri ile Bartın’ın Amasra ilçesine devam eden turun son gününde pedallar tekrar Safranbolu’ya çevrilecek. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle toplam 420 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçilerin yüzde 40’ını kadın bisikletçiler oluşturuyor. Bisikletçiler, yapacakları tur boyunca Pınarbaşı Horma Kanyonu, Azdavay Çatak Kanyonu Cam Terası, Cide Gideros Koyu gibi Batı Karadeniz bölgesinde öne çıkan güzelliklerini de ziyaret etme fırsatı bulacak.

Bu çerçevede Kastamonu’nun Azdavay ilçesine gelen bisiklet tutkunları, Azdavay Atlı Turizm Merkezini de ziyaret etti. Burada Atlı Turizm Merkezinde pedal çeviren bisikletçiler, aynı zamanda yöresel ürünlerden tattı. Ayrıca bisikletçiler, Azdavay ilçe merkezinde de bisikletleriyle şehir turu yaparak vatandaşlarla sohbet etti. İlçe halkının bisikletçilere ilgisi yoğun oldu.

Gezi ile ilgili konuşan Boost Spor Kurucusu Kerim Sükan, “Türkiye’nin birçok bölgesinde yaptığımız organizasyonlarımıza Batı Karadeniz’i eklemiş olmak çok mutlu etti bizi. Hepimiz bölgenin doğasından büyülendik. Umarım hem yeni bisiklet severler hem de yurt dışından daha fazla ilgi olur ve bisiklet için yeni bir destinasyon haline gelir” dedi.