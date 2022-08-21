Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Van Denizi Bisiklet Festivali’ çerçevesinde geçtiğimiz pazartesi günü Van Kalesi yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı’nda davul zurna eşliğinde yola çıkan yaklaşık 250 bisikletçi Tuşba ilçesine ulaştı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Van Denizi Bisiklet Festivali’ çerçevesinde geçtiğimiz pazartesi günü Van Kalesi yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı’nda davul zurna eşliğinde yola çıkan yaklaşık 250 bisikletçi Tuşba ilçesine ulaştı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü’ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneği’nin katkılarıyla organize edilen festival, birçok ilden 250 bisikletçinin katılımıyla geçtiğimiz pazartesi günü start almıştı. ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’na katkı sunmak amacıyla başlatılan yaklaşık 450 kilometrelik parkurun Edremit, Gevaş, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Muradiye etaplarını tamamlayan bisikletçiler, Tuşba ilçesine ulaştılar. Akşam saatlerinde Tuşba Belediyesi’ne ait olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’na ulaşan bisikletçiler Tuşba Belediyesi çalışanları tarafından karşılandılar.

Burada mola veren bisikletçilere Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile akşam yemeği ikramında bulunuldu. Van Gölü’nün yaklaşık 450 kilometre olan kıyı şeridinin 112 kilometrelik kısmının Tuşba ilçesi sınırlarında kaldığını dile getiren belediyesi yetkilileri, Belediye Başkanı Salih Akman’ın etkinliği bu yüzden çok önemsediğini dile getirdiler. Belediye yetkilileri, “Başkanımız Salih Akman, Van Gölü’ne ayrı bir önem vermektedir. Van Gölü’nün o eşi ve benzeri olmayan maviliğinin gelecek nesillere kalması için gece gündüz çalışmaktadır” dediler.

Bisikletçiler, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin tek mavi bayraklı plajı olma ünvanına sahip olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda kurdukları çadırlarında geceyi geçirdi. Yaklaşık bir haftadır devam eden festival, Van Kedi Evi önünde düzenlenecek programla sona erecek.