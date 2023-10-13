58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Bodrum-Selçuk arasında gerçekleşen etabında güzergah üzerinde sprint noktası olan Söke’de bisikletçiler görkemli karşılanırken, bir bisikletlinin dengesini kaybederek yere düşmesi kameralara yansıdı.

Bölge trafik, ilçe emniyeti ve jandarma ekipleri tarafından tüm kavşaklar başta olmak üzere güzergah yollarda büyük önlemlerin alındığı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için, bazı noktalarda bekleyen vatandaşlar ellerinde bayraklar ve yazılı dövizlerle hazır bekledi. Karşılama için hazır bekleyenlerden kalabalık bir grup ise Bölge trafik istasyonu önü Söke OSB kavşağında hazır bulundu. Ellerinde bayraklarla Zeybekler, yine ellerinde bayraklarla Sökeli vatandaşlar bisikletçileri coşkuyla karşıladı.

"Kaza anı kameraya yansıdı”

Söke OSB kavşağında kaçış grubunun ardından kalabalık bir grup halinde geçen bisikletçilerden biri dengesini kaybedince heyecanlı anlar yaşandı. Ön sıralarda düşen bisikletçiye diğer sporcular çarpmamak için büyük çaba sarf etti. Zincirleme kaza olmaması sevindirirken, düşen bisiklet sporcusu yapılan müdahale sonrası yoluna devam etti.