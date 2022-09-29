Kırıkkale’de 420 bisikletçinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, genç kadın takım klasmanında birinci oldu ve kupa kazandı.

Kırıkkale’de 420 bisikletçinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, genç kadın takım klasmanında birinci oldu ve kupa kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale’de yapıldı.

3 gün süren yarışlarda toplam 420 bisikletçi mücadele etti. Sporcular şampiyona süresince kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için pedal çevirdi.

Şampiyonaya Sivas’ı temsilen katılan sporcular ise derece yapmayı başardı. Genç kadın takım klasmanında Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği şampiyon olarak kupa kazandı. Genç kadın kriteryum yarışında ise Sivas Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Semanur Kiriş, birinci olarak altın madalyayı kaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Sivas’a kupa ve madalyalarla dönen sporcuları ile antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi.