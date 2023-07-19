Doğal ve tarihi güzellikleri ile turizmcilerin ilgisi çeken Kastamonu, Türkiye genelinde düzenlenen "Boostcamp" sportif turizm etkinliği çerçevesinde bisiklet sporuyla uğraşan yeni ziyaretçilerini ağırladı.

Yaklaşık 15 gün önce Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, profesyonel bisiklet sporcuları bölgeye 4 günlük ikinci bir tur düzenlendi. Tur çerçevesinde yaklaşık 420 kilometrelik rotayı takip eden bisikletçiler, etkinlik boyunca bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin keyfini çıkardı.

Boostcamp etkinliği çerçevesinde Batı Karadeniz Bölgesi’nde Safranbolu’dan başlayan ve Kastamonu’yu içine alan toplam 420 kilometrelik parkurda 4 gün geçiren bisikletçiler, rota boyunca Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu Cam Terası, Azdavay Atlı Turizm Merkezi ile Gideros Koyu’nu gezdi.

Bölgenin doğal güzelleri içinde 17 bisikletçi rota boyunca 2 bin metre tırmanış yaparak Safranbolu ve Pınarbaşı arasında 120 kilometre yol kat etti. Zorlu rota sonunda Horma Kanyonu’nda mola veren sporcular, burada Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile turizme kazandırılan 3 km’lik yürüyüş platformunu gezerek, Ilıca Şelalesi’nin muhteşem manzarası eşliğinde yorgunluklarını attılar. Bisikletçiler, geceyi yöresel lezzetlerden Kara Çorba, Ispıt ve Banduma’nın sunulduğu akşam yemeğiyle tamamladı.

Rotayı takip eden bisikletçiler, Pınarbaşı ve Cide arasında 120 km sürüş sonrası, bin 870 metre rakımlı Küre Dağları’nda performanslarını test etti. Manzarasıyla doğaseverleri büyüleyen bin metre rakıma sahip Çatak Kanyonu Cam Terası’na da tırmanan sporcular, sonrasında Azdavay ilçesinde bulunan atlı turizm merkezinde yorgunluk attı.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılında KUZKA ve BAKKA işbirliğinde hazırlanan “Küre Dağları Milli Parkı ve Çevresinde Bisiklet Sporu ve Turizmi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler Raporu” rota bilgisi referans alınarak hazırlanan "Boostcamp" etkinliğiyle birlikte, bölge için de önemli bir turizm kapısı aralanmış oldu.

Daha önce Bodrum ve Kapadokya’da düzenlenen "Boostcamp" etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekte olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleriyle Batı Karadeniz Bölgesi’ne de taşınmış oldu. Etkinlikle birlikte yurt içinden ve dışından ilginin artırılarak, bölgenin sportif turizmde çekim merkezi olması hedefleniyor.