Iğdır Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerinde yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu projelerinde sona gelindi.

Iğdır’da önceki yıl Vali yolu sonunda yapımı biten ve kullanıma açılan bisiklet ve yürüyüş yolu büyük beğeni toplamıştı. Belediye vatandaşlar tarafından beğenilen bu hizmetleri şehrin farklı yerlerine yaydı. Iğdır’ın birçok yerine bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği projelerin kısa süre içinde bitirtmesi hedefleniyor. Proje çalışmaları bittikten sonra şehrin birçok noktasına bisiklet ve yürüyüş yolu yapılmış olacak.