Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan genç, 25 yıldan bugüne kadar kullandığı bisikletinden vazgeçemiyor. Uysal, sadece işe gidip gelerek İngiltere ile Kanada arasındaki yaklaşık mesafe olan 6 bin kilometreden fazla bisiklet sürüyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinin Elikesik Mahallesi’nde ikamet Erkan Uysal’ın (38) bisiklet sevdası 25 yıldır kesintisiz devam ediyor. Evden işe, işten eve olmak üzere günlük 22 kilometre yapan Uysal, direncini ve gençliğini sporla ilişkilendirerek hayatına yön vermeye çalışıyor. Her gün kilometrelerce yolu bisikleti ile gelen Uysal, güne zinde başlamak için yol üzerinde bulunan spor aletleri ile çalışma yaptıktan sonra işine başlıyor. İşine olan sevgisi ile Alanyalı vatandaşlardan takdir toplayan Uysal, gençlerin spora olan sevgisinin artması için gayret gösterdiğini söyledi.

1 senede yaklaşık 6 bin 336 kilometre bisiklet sürüyor

Sporu ve bisiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade eden Uysal, "1999 yılından beri hayatımda kesintisiz olarak bisiklet var, bisikletten yağmurda, karda, çamurda bir türlü vazgeçemiyorum. Haftada 132 kilometre, ayda 528 kilometre, yılda ise 6 bin 336 kilometre bisiklet sürüyorum. Her yere bisiklet ile gidiyorum. Otomobil ve motosiklet insanları rahatlığa alıştırıyor, sağlığımı dinçliğimi ve gençliğimi bisiklete borçluyum. Bütün insanların bisiklet sürmesi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hayatınıza sporu dahil edin"

İnsanların spor ile olan bağlılığını artırması için tavsiyelerde bulunan Uysal, "Hayatınıza sporu dahil edin, bisiklet insana bir özgüven veriyor. İnsanlarımız spor yapmıyor yaşlanınca da sağlığım diye dert yanıyorlar, pişman olmamak için hayatınıza sporu dahil edin" dedi.

Mahallede sevilen sima

Uysal’ın, mahallesinde ve çevresinde sevilen bir sima olduğunu aktaran Elikesik Mahalle Muhtarı İsmail Kızılışık, "Erkan Uysal kardeşim uzun yıllar bisiklet sporunu yapmakta, kendisi mahallemizde ikamet etmekte ve ailesini yakından tanıyoruz. Bisiklet sporu ile mahallemizin gençlerine ve bireylerine örnek olduğu için kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Uysal, sadece bisiklet sürmekle yetinmediğini ve boş zamanlarında babası ile birlikte bahçede meyve ağaçlarının bakımı ile uğraştığını da sözlerine ekledi.

Sporundan ayrılmak istemeyen Erkan Uysal’ın en büyük hayali, gönül verdiği bisiklet ile dünya turuna çıkarak farklı ülkeler görmek.