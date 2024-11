Çeşme, Veloturk Gran Fondo by Salcano’ya 8. kez ev sahipliği yapacak. Yarın start alacak organizasyonda, bisiklet tutkunları pedal basacak.

Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı Veloturk Gran Fondo by Salcano, spor ile sosyal farkındalık oluşturma amacıyla bu yıl 8. kez düzenlenecek. ’Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren organizasyon, yarın Çeşme’de gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükatış, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar ile davetliler katıldı.

Mehmet Maraşlı: "Sürdürülebilir olması her şeyden önemli"

Toplantıda konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Çeşme deyince aklımıza turizm geliyor. Sezon uzamasıyla yılın her ayında farklı organizasyonun yer aldığı bir kent olarak düşünüyoruz. Ben 2 senedir bunu yaşıyorum. Artık bunu hem turizmcilerimiz ile belediyemiz ile ve kurumlarımızla yılın her ayına yayılabileceğini söylüyoruz. Spor ve turizmin birleşmesiyle farklı bir tat olduğunu görmüş bulunuyoruz. Gelen kişiler spora geliyorlar, amatör ruhla geliyorlar. O bakımdan organizasyonu çok kıymetli buluyorum. Sürdürülebilir olması her şeyden önemli. Biz Çeşme halkı olarak kurumlarıyla en iyi şekilde olması için uğraşıyoruz. Kaliteli organizatörler ve sporcularla bir arada olmak bir mutluluk veriyor. Çocukların bisiklet ve sporla tanışması da ayrı bir öneme sahip" dedi.

Lal Denizli: "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Spor aktivitelerini artırarak ilçedeki çocukların spora erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktaran Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Farklı birçok sportif olaya yer vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. Kaymakamımız büyük bir özveri ile sporun birleştirici gücüne inanarak büyük çaba koydu ortaya. Birlikte aynı bakabildiğim insanlarla yola yürümekten çok memnunum. Biz bir turizm kentiyiz. Bölgedeki esnafımız ’Tam işler durdu’ derken böylesi organizasyonlarla Çeşme’nin canlanması bir hayli önemli. Organizasyon sadece bir yarış değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Bu tip aktivitelere ev sahipliği yapmaktan büyük şeref duyuyorum. 12 ülkeden katılımcının yer alacağı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem esnafımızın yüzünün güldüğü hem de kazasız belasız tüm sporcularımızın unutulmaz hafta sonu geçireceği bir etkinlik olur" şeklinde konuştu.

Emin Müftüoğlu: "Çeşme bisiklet ailemiz için çok önemli"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da, "3 yıl önce seçilmiştik ve o gün de seçim mücadelesinden bir gün sonra buraya gelmiştik. Şimdi de yeniden seçimin ardından burada start vereceğiz. 3 yılda iyi şeyler yaptık. Veledrom açtık ve Türk bisikletinin geleceğidir. Her ülkede olmayan bir tesis. Bu ülke bunu hak ediyor. Bu tesis ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Veledrom sayesinde gümüş ve bronz madalya kazandık. Son balkan şampiyonasında Türkiye rekorları kazandık. İlk defa mart ayında dünya kupasını veledromda yapacağız. 3 yıl önce olimpiyat hedefi demiştik. Bunda da 2028 ve 2032’yi hedef gösterdik. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın liderliğinde bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile Çeşme’nin tanıtımına da büyük atkı sağladık. Çeşme bisiklet ailemiz için çok önemli. 2000’li yıllarda Çeşme’de triatlon da yapıyorduk. 35 yıldır turizmin içinde olan biri olarak Çeşme’nin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çeşme’nin turizmine katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ise, "8 sene önce başladık ama dün gibi hatırlıyorum. İnşallah daha çeşitli organizasyonlarda buluşmak üzere" cümlelerine yer verdi.

Fun Ride gerçekleştirildi

Basın toplantısının ardından Çeşme merkezde Fun Ride etkinliği düzenlendi. Organizasyonda Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz pedal bastı.

12 ülkeden 708 sporcu yer alacak

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya bu yıl Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 708 sporcu katılacak.