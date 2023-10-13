Muğla’nın Bodrum ilçesinde tip 1 diyabetli bisiklet tutkunu öğrenciler, diyabetli bisikletçilerden oluşan Novo Nordisk takımı ile bir araya geldi.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Bodrum - Selçuk Etabı Belediye Meydanı’ndan start aldı. Yarışta tip 1 diyabetlilerden oluşan Novo Nordisk takımı da mücadele ediyor. Bodrum’daki tip 1 diyabetli bisiklet tutkunu öğrenciler, Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ve Muğla Tip 1 Diyabet Derneği’nin organizasyonu ile diyabetli sporculardan oluşan Novo Nordisk takımı ile bir araya geldi.

Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Hande Alaca, tip 1 diyabetli çocukların spor yapabileceğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerine vurgu yaparak şöyle dedi; “Bugün Muğla Tip 1 Diyabet Derneği ile birlikte tip 1 diyabetli öğrencilerimizi, tip 1 diyabetli bisiklet sporcularımızla buluşturuyoruz. Tip 1 diyabet genetik bir hastalık ve genellikle çocuk yaşlarda tanı konuluyor. Düzgün bir beslenme programıyla ve düzenli takiplerle devam ederse spor yamaya engel değil, bunu çocuklarımıza göstermek için buradayız”

Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gören Ediz Akçakoca (12) dağ bisikleti ile ilgilendiğini ifade ederek şöyle konuştu; “Kendimi dağ bisikleti sporu alanında geliştirmeye çalışıyorum. Benim diyabet hastalığım bisiklet sürmeme engel olmuyor. Biraz zorluyor ama dikkat ettiğim sürece çok bir sorun olmuyor. Dağ bisikleti de yol bisikletine nazaran daha heyecanlı bir spor. Oradan buradan zıplamalı bir spor. O yüzden yol bisikletinden farklı biraz.”

Profilo Marina Ortaokulu öğrencisi Dalya Mercan Esentaş (11) ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;

“Mutluyum, çünkü hep mahallede gördüğüm bisikleti ilk defa yarışta göreceğim. Bisikleti arkadaşlarımla beraber sürüyoruz, eğleniyoruz. Hem temiz hava almış oluyorum hem de arkadaşlarımla vakit geçirmiş oluyorum.”

Bisiklet sürmeyi çok sevdiğini dile getiren Merkez Turgutreis Ortaokulu’ndan Hasan Miraç Elma (13) Novo Nordisk takımındaki bisikletçilerle bir araya geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu anlattı.

Dalya Mercan Esentaş isimli öğrencinin annesi Demet Yavaş, “Ben çocuğumun spor yapmasına destek veriyorum. Diyabeti, spor yapmasına engel değil. Zaten birçok sporla uğraşıyor. Onun dışında saz da çalıyor.” şeklinde konuştu.

Yarışın startı öncesinde tip 1 diyabetli öğrenciler, kürsüye Novo Nordisk takımı ile birlikte çıktı. Öğrenciler ve sporculara Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri ile Muğla Tip 1 Diyabet Derneği’nin üyeleri de eşlik etti. Bisikletçiler ve çocuklar kürsüde kol kola girerek poz verdi.