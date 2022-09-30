Şehitkamil Belediyesi tarafından Avrupa Spor Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Bisiklet Gösterisi’ programı, büyük ilgi gördü. Bisiklet branşı sporcuları, pump track alanında kıyasıya mücadele ettiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Avrupa Spor Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Bisiklet Gösterisi’ programı, büyük ilgi gördü. Bisiklet branşı sporcuları, pump track alanında kıyasıya mücadele ettiler.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmayı hedefleyen Şehitkamil Belediyesi, önemli bir organizasyon daha düzenledi.

Avrupa Spor Haftası çerçevesinde Çıksorut Millet Bahçesi içerisinde yer alan Skate Park ve Pump Track alanında düzenlenen Bisiklet Gösterisine her yaş grubundan bisiklet sporcusu katıldı. BMX bisikletçilerinin gösterisiyle başlayan organizasyon, patencilerin gösterisiyle devam etti.

Pump Track alanında düzenlenen yarışmada ise parkurları en kısa sürede geçen bisiklet branşı sporcularına günün anısına madalya ve ödülleri, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan tarafından takdim edildi.

Bireyleri hareketli yaşama teşvik etmek ve bisiklet kullanım oranını arttırmak adına düzenlenen farkındalık etkinliğinde pedalları keyifle çeviren sporculara, sağlıklı atıştırmalıklar ikram edildi.

Güzel bir organizasyona imza atıyoruz

Organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Tolga Enar, “Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu Skate Park’ta güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Şehitkamil Belediyemiz burada yapmış olduğu Skate Park’ın yanında, tartan pistte özellikle MTB tarzı bisikletlerin kullanımına sunduğu güzel bir park oluşturmuş. Bugün de birçok bisiklet grubundan arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Bugün sağ olsunlar tüm katılımcılarla buradayız. İnşallah, bu tür organizasyonların da devamına teşvik edecektir. Şehitkamil Belediyemize yapmış olduğu bu tür yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür parkların da devamını bekliyoruz” diye konuştu.