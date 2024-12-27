BARÜ’nün BİRUS projesi COP16 Riyad’da ilgiyle takip edildi

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yürütücülüğündeki BİRUS projesi Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (COP16) Riyad’da düzenlenen toplantısında tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP16), bu yıl Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletlerin (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında desteklenen projesi de tanıtıldı.

BİRUS proje ekibinden Bartın Orman Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu tarafından yapılan sunumda “İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması” başlıklı proje kapsamındaki çalışmalar aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ile birlikte Türkiye’den geniş katılımın olduğu toplantılarda proje kapsamında uygulamalar ilgiyle takip edildi.

Prof. Dr. Ateşoğlu, iklim değişikliğinin bugün küresel anlamda karşı karşıya olunan en büyük çevresel sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, BARÜ’nün Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesinin paydaşı olduğu projeyle örnek uygulamaları hayata geçirdiğinin altını çizdi.

İklim değişikliğine uyum ve dayanımda yerel düzeyde atılan adımların temel önemde olduğunu da kaydeden Ateşoğlu, “Bartın özelinde gerçekleştirilen çalışmalar iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında ulusal hedeflere katkı sunmaktadır. Disiplinler arası bir çalışma prensibiyle akıllı sistemler kullanılarak ilerleyen uygulamalar değişen iklim şartlarına adaptasyon için değerli bir vizyon sunuyor. Bu çerçevede iş birliği içerisinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Ateşoğlu, program kapsamında katılımcıların sorularını da cevaplayarak mühendislik, şehircilik, peyzaj, turizm ve endüstri başta olmak üzere farklı disiplinlerde ilerleyen aktiviteler hakkında bilgiler verdi.