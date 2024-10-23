Biruni Üniversitesi başkanlığında yapılan 9. Uluslararası Uygulamalı Biyoloji Bilimleri Kongresi (ICABS-2024), Connecticut Üniversitesi (UConn) ile iş birliği içinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Kongre, yaşam bilimleri ve sağlık araştırmalarındaki güncel gelişmeleri paylaşmak için önemli bir platform sundu.

Kongre, bilim insanlarının son trendleri tartışmalarına imkan tanırken, temel bilimler, biyoloji ve tıp alanında elde edilen verilerin günlük hayatta daha fazla yer bulduğuna dikkat çekildi. Disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleştirilen etkinlik, davet edilen uluslararası uzmanlar, genç araştırmacıların seçilmiş sunumları ve eğitim oturumlarıyla zenginleştirildi.

“İki kurum uluslararası arenada güçlerini birleştirdi”

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölüm başkanı Doç. Dr. Furkan Ayaz yaptığı açıklamada, “Bu kongre, katılımcıların bilgilerini genişletmeleri, profesyonel ağlarını geliştirmeleri ve temel bilimlerdeki en son eğilimler ve gelişmeler hakkında yeni anlayışlar kazanmaları için bir platform görevi görme misyonu ile gerçekleştirildi. ICABS-2024 için, çeşitli araştırma alanlarından tüm kariyer aşamalarındaki araştırmacıları daha iyi bir gelecek için Uygulamalı Biyoloji Bilimleri alanında bir araya getirmeyi hedefleyen iki kurum uluslararası arenada güçlerini birleştirdi” dedi.

Doç. Dr. Furkan Ayaz ve UConn’dan Dr. Maria Gracia Gervasi ile birlikte bu kongreyi organize ederken amaçlarının Türk bilim insanları ve uluslararası araştırmacıların ortak çalışma ve işbirlikleri geliştirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Adnan Yüksel, kongrede son bulgularını sunan bilim insanlarının uluslararası proje ekibi kurmalarının nihai hedef olduğunu vurguladı. Bu kongrenin önümüzdeki yıllarda uluslararası platformda Biruni Üniversitesi öncülüğünde tekrarlanacağının altını çizdi.