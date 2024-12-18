Biruni Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında son dönemde ivme kazanan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. University of Kentucky ile yapılan iş birliği anlaşmasıyla öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, seminerler ve akademik konferanslar gibi güçlü iş birlikleri planlanıyor.

Biruni Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefleyerek akademik iş birliklerin artırılacağı vurgulandı. Eğitim kalitesini global standartlara taşımak ve dünya üniversiteleriyle ortak projeler geliştirmek amacıyla bu çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, üniversitenin küresel bir yükseköğretim markası olma yolundaki kararlı adımlarının pekiştirildiği ifade edildi.

University of Kentucky ile imzalanan anlaşmanın, Biruni Üniversitesi’nin uluslararası akademik ağını güçlendireceği, öğrenciler ve akademisyenlere yurtdışında kendilerini geliştirme fırsatları sunacağı kaydedildi. Anlaşmanın, farklı kültürler arasında güçlü bağların kurulmasına imkan tanıyacağı belirtildi.