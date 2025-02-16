Ünlü müzisyen Birsen Tezer, Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte dinleyicilerine muhteşem bir konser verdi.

Maltepe Belediyesi’nin Şubat ayı konuğu ünlü sanatçı Birsen Tezer oldu. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne alan Birsen Tezer, seçkin repertuarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ayakta alkışlanan Tezer’e konser sonrası Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen tarafından çiçek takdim edilirken, Tezer de konserden ve desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti.