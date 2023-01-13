Biletinial, Birsen Tezer’i İzmirlilerle bir araya getiriyor. Tezer, 28 Ocak Cumartesi günü İzmir’in yeni etkinlik mekanı KAT Sanat İzmir Mimarlık Merkezi’nde konser verecek. Birsen Tezer’i İzmirlilerle buluşturacak konserin biletleri kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial’da satışa sunuldu.

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