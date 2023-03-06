Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın eski basketbolcularından Birsel Vardarlı Demirmen, ‘Kaptan’ isimli kitabının tüm gelirini, deprem felaketinden etkilenen illerdeki öğrencilerin eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın eski basketbolcularından Birsel Vardarlı Demirmen, ‘Kaptan’ isimli kitabının tüm gelirini, deprem felaketinden etkilenen illerdeki öğrencilerin eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın, kulüp tarihinde tüm branşlarda en fazla maça (675) çıkan sporcusu ve yine kulüp tarihinde tüm branşlarda en çok kupa (22 kupa) kazanan oyuncusu olarak hafızalara kazınan Birsel Vardarlı Demirmen, örnek bir adıma imza attı. Eski basketbolcu, dünya şampiyonalarından olimpiyatlara kaldırdığı kupalardan kulübün EuroLeague’de oluşturduğu geleneğe ve parkelere veda ettiği ana kadarki bütün hikayesinin anlatıldığı ‘Kaptan’ isimli kitabının tüm gelirini, deprem felaketiyle sarsılan illerdeki öğrencilerin eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.

Birsel Vardarlı, öğrencilerin eğitiminin kesintisiz ve sürdürülebilir devam edebilmesi adına bu adımı attığını açıkladı.